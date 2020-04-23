Эсеры хотят расширить категорию семей, получающих субсидию на оплату ЖКХ

Справедливороссы из петербургского парламента разработали новую законодательную инициативу, по которой претендовать на субсидию для оплаты услуг ЖКХ смогут семьи, чей счет по услугам ЖКХ составляет 10 и более процентов от их суммарного месячного заработка. По мнению авторов, действующий сегодня порог (14 процентов) во всех отношениях устарел: его не меняли последние 17 лет.

"Законопроект направлен на поддержку петербургских семей, которые не имеют особого статуса льготников, то есть не являются ветеранами, инвалидами, многодетными. В текущей ситуации очевидно, что доходы многих петербуржцев резко упадут или уже упали, поэтому важно использовать все возможности, чтобы помочь людям пережить этот "коронакризис"", - считает один из авторов инициативы Надежда Тихонова.

В пояснительной записке к документу эсеры апеллируют к столичному опыту: там "10-процентный принцип" действует уже давно.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.