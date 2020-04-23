Видео с обличительной речью Резника в ЗакСе заблокировали на YouTube

Видеозапись с речью петербургского депутата Максима Резника в стенах Мариинского дворца оказалась заблокированной на YouTube-канале "Социал ZA", на что обратил внимание сам оратор. Выступление имело место на последнем пленарном заседании ЗакСа 8 апреля и было посвящено половинчатости принимаемых исполнительной властью карантинных мер, а также недостаточности социальной поддержки в условиях пандемии коронавируса.

В ходе своей речи, в частности, Резник назвал комплекс новейших запретов "гибридной полицейщиной", а также заочно обратился к московскому мэру Сергею Собянину как к "Сергею Бордюровичу", имея в виду большие траты на благоустройство.

Характерно, что видео заблокировали по жалобе пользователя YouTube с никнеймом "максим резник".

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