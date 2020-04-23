Вишневский просит Беглова отсрочить коммунальные платежи не только для РПЦ

Петербургский депутат Борис Вишневский, узнав о готовности Смольного предоставить отсрочки по платежам за ЖКХ Русской православной церкви, написал обращение к губернатору. В письме он настоятельно просит Александра Беглова рассмотреть возможность предоставления подобных отсрочек (а в идеальном варианте - полной отмены) коммунальных платежей в период пандемии коронавируса для всех петербуржцев.

По мнению депутата, для этого, как и в случае с митрополией, районных глав следует обязать договориться с энергетическими и коммунальными организациями.

Вишневский напомнил, что в своем вчерашнем обращении к премьер-министру относительно платежей за ЖКХ священство имело в виду бедственное положение самих верующих, а не церкви как институции.

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