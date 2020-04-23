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23 апреля, 20:56

Главу Комздрава Лисовца выписали из больницы после проверки на COVID-19

фото ЗакС политика Главу Комздрава Лисовца выписали из больницы после проверки на COVID-19

Председателя комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца, попавшего в больницу №40 с симптомами коронавирусной инфекции во вторник, выписали домой. Информацию об этом передали в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Первоначальный тест на COVID-19 показал положительный результат, однако две последующих проверки чиновника дали противоположный ответ. Всех коллег Лисовца по комитету тоже протестировали, и коронавирусной инфекции в организме ни у одного из них не обнаружили.

В ближайшее время глава комитета продолжит выполнять свои обязанности.

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