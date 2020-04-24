Депутаты хотят освободить от транспортного налога часть владельцев мотоциклов и "малолитражек"

Комитет по законодательству парламента Петербурга одобрил для внесения на общее рассмотрение Законодательным собранием законопроекта об освобождении от транспортного налога ряда владельцев мотоциклов, мотороллеров и легковых автомобилей с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил. Решение принято на заседании комитета 24 апреля.

В законопроекте речь идет о тех мото- и автовладельцах, у кого есть машино-место в подземном или многоэтажном гараже. И транспорт, и парковочное место должны принадлежать одному и тому же физическому лицу.

При принятии документа ЗакСом и одобрении губернатором, новые правила вступят в силу с 1 января 2021 года.