Путин перенес дату окончания Второй мировой войны в России на 3 сентября

Президент Владимир Путин подписал законопроект о переносе празднования Дня окончания Второй мировой войны в России со 2 на 3 сентября, документ опубликован на портале правовой информации.

Теперь 3 сентября будет считаться в России Днем окончания Второй мировой войны. Официально война была окончена, когда 2 сентября 1945 года Япония подписала акт о капитуляции. Однако авторы инициативы предложили перенести памятную дату на один день, считая, что это поспособствует "укреплению исторических основ и патриотических традиций, сохранению исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне, увековечению достойной памяти погибших при защите Отечества".

Против переноса даты выступали члены СПЧ. Они обращали внимание на то, что 3 сентября в России – день памяти жертв теракта в школе №1 Беслана. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призывала не "политизировать и не драматизировать" это обстоятельство.

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