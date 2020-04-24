Впервые за 35 лет на проспекте Культуры реконструируют систему освещения

Проспект Культуры на севере Петербурга, разделяющий Выборгский и Калининский проспект станет площадкой, на которой реконструируют систему наружного освещения. Этого не делали здесь с 1986 года, говорится на официальный сайте городского правительства. Проектные работы взялось проводить ГБУ "Ленсвет".

"С учетом наличия неизолированной сети электроснабжения, устаревших светильников система освещения объекта требует скорейшей реновации", - гласит сообщение.

Начавшееся проектирование охватит проспект на всем его протяжении, включая виадук, ведущий к кольцевой автодороге. В ходе предстоящих работ, в частности, уделят особое внимание освещению асфальта, а также оснастят новыми источниками света пешеходные переходы.

Освещать проспект Культуры начали в 1977 году.