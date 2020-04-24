Елена Милашина обратилась в СК с заявлением на Кадырова из-за угроз

Специальный корреспондент "Новой газеты" Елена Милашина обратилась в Следственный комитет с заявлением на главу Чечни Рамзана Кадырова, об этом Милашина сообщила в Facebook.

Милашина просит возбудить в отношении Кадырова дело по ст. 119 УК РФ (угроза убийством). По ее словам, она "уже скоро со счета собъется", сколько уже написала заявлений в СК.

"Но писать нужно. Хотя бы потому, что когда я выиграю в ЕСПЧ, у меня будет возможность нанять адвокатов для жителей Чечни, ставших жертвами незаконных задержаний, пыток и обвинений в преступлениях, которых не было", - добавила она, заметив, что таким же образом поступила с большей частью компенсации по жалобе на иск Минобороны из-за статьи о гибели подлодки "Курск".

Ранее Кадыров обрушился с критикой на Милашину за то, что она написала материал о проблеме с карантином по коронавирусной инфекцией, в том числе о суровом отношении местных силовиков к нарушителям режима самоизоляции. После этого Генпрокуратура обязала "Новую" удалить статью. В СПЧ назвали это незаконным актом цензуры.