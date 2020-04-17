В СПЧ назвали цензурой требование удалить статью "Новой газеты" о коронавирусе в Чечне

Постоянная комиссия СПЧ по свободе информации и правам журналистов считает проявлением цензуры требование удалить с сайта "Новой газеты" статью Елены Милашиной о ситуации с зараженными коронавирусом в Чечне как фейковую новость без объяснения причины, говорится на сайте СПЧ.

Члены СПЧ считают, что видеообращение главы Чечни Рамзана Кадырова, раскритиковавшего материал, фактически содержало "неприкрытые угрозы" в адрес Милашиной и редакции "Новой газеты". Беспокоит СПЧ и то, что по закону, предписание об удалении материала как фейковой новости должно содержать указание, какие именно сведения недостоверны, и тогда редакция сайта может удалить всю или часть спорной информации.

"Статья 29 Конституции РФ гарантирует свободу массовой информации в Российской Федерации и запрещает цензуру. В той форме, в какой было получено предписание об удалении всего текста статьи Елены Милашиной в "Новой газете", оно является, по мнению членов Совета по правам человека, незаконным актом цензуры", - подчеркнули в СПЧ.

Члены комиссии намерены обратиться по этому вопросу в Генпрокуратуру.

Генпрокуратура обязала "Новую газету" удалить статью 15 апреля.