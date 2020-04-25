Глава Минздрава Коми ушла в отставку после двух недель работы

Министр здравоохранения Коми Виктория Филин покинула пост, проработав всего две недели, передает ТАСС.

В региональном Минздраве сообщили, что Филин "больше не является министром", вместо нее исполняющим обязанности назначен Борис Александров. Сообщается, что Филин сохранила пост зампредседателя правительства Коми. Александров до назначения был первым замминистра здравоохранения республики.

Филин была назначена на пост министра здравоохранения после того, как в отставку ушел прежний глава Минздрава Дмитрий Березин. Он, в свою очередь, подал в отставку 9 апреля, после того, как в Коми было подтверждено более сотни случаев заражения коронавирусом. Недавно он пожаловался в полицию на посты в соцсетях.