Песков не исключил новое обращение Путина к россиянам

Российский глава Владимир Путин может вновь обратиться к гражданам вверенной ему страны в преддверие майских праздников - 30 апреля истекает официальный срок режима самоизоляции, известил кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1".

"Я думаю, что на этой неделе мы услышим новые заявления главы государства с оценками наших перспектив", - пояснил чиновник.

По его словам, выход из режима самоизоляции будет проходить поэтапно: "Это однозначно можно сказать. Эту этапность еще предстоит разработать".

Последний раз Путин обращался к гражданам РФ 15 апреля. Тогда он анонсировал меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях эпидемии.