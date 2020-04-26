18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

17:00

Песков не исключил новое обращение Путина к россиянам

фото ЗакС политика Песков не исключил новое обращение Путина к россиянам

Российский глава Владимир Путин может вновь обратиться к гражданам вверенной ему страны в преддверие майских праздников - 30 апреля истекает официальный срок режима самоизоляции, известил кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1".

"Я думаю, что на этой неделе мы услышим новые заявления главы государства с оценками наших перспектив", - пояснил чиновник.

По его словам, выход из режима самоизоляции будет проходить поэтапно: "Это однозначно можно сказать. Эту этапность еще предстоит разработать".

Последний раз Путин обращался к гражданам РФ 15 апреля. Тогда он анонсировал меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях эпидемии.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

18:00 Шойгу приказал досрочно завершить учебный год в вузах Минобороны

17:31 Беглов выразил соболезнования семье нейрохирурга Филиппова

16:25 Шишкина призывает Беглова учредить список медиков, павших в борьбе с коронавирусом

15:45 В Петербурге скончался ещё один врач Александровской больницы: у него подтвердили COVID-19

14:47 Роспотребнадзор - россиянам: Не срывайтесь и оставайтесь дома на майские праздники

12:52 Петербургские врачи не пользуются технологией переливания крови для лечения COVID-19

12:10 Коронавирусную инфекцию выявили у ещё 6361 россиянина

11:13 Экоактивиста из Вологды вызвали в полицию из-за его протестной активности в период самоизоляции

10:30 В Красноярске выступавшая против приёма COVID-больных главврач госпиталя выпала из окна

25 апреля, 17:56 Беглов выразил соболезнования семье умершего от коронавируса врача-анестезиолога


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон



Все новости:  COVID 
18:00 Шойгу приказал досрочно завершить учебный год в вузах Минобороны

17:31 Беглов выразил соболезнования семье нейрохирурга Филиппова

17:00 Песков не исключил новое обращение Путина к россиянам

16:25 Шишкина призывает Беглова учредить список медиков, павших в борьбе с коронавирусом

15:45 В Петербурге скончался ещё один врач Александровской больницы: у него подтвердили COVID-19

14:47 Роспотребнадзор - россиянам: Не срывайтесь и оставайтесь дома на майские праздники

13:50 Ксения Собчак приобрела долю в крабовом бизнесе на Дальнем Востоке

12:52 Петербургские врачи не пользуются технологией переливания крови для лечения COVID-19

12:10 Коронавирусную инфекцию выявили у ещё 6361 россиянина

11:13 Экоактивиста из Вологды вызвали в полицию из-за его протестной активности в период самоизоляции

10:30 В Красноярске выступавшая против приёма COVID-больных главврач госпиталя выпала из окна

25 апреля, 17:56 Беглов выразил соболезнования семье умершего от коронавируса врача-анестезиолога

25 апреля, 17:26 Муниципал: Умерла депутат МО "Дворцовый округ" и директор "Петришуле" Анна Полякова

25 апреля, 16:21 СМИ: Депутат Госдумы Новиков госпитализирован с подозрением на коронавирус

25 апреля, 15:40 Максима Леонидова отпустили из полиции с протоколом о нарушении режима самоизоляции

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru