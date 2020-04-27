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15:25

Резник призвал разорвать соглашение на реконструкцию СКК "Петербургский" на время эпидемии коронавируса

фото ЗакС политика Резник призвал разорвать соглашение на реконструкцию СКК "Петербургский" на время эпидемии коронавируса

Депутат Заксобрания Петербурга Максим Резник обратился к губернатору Александру Беглову с требованием разорвать концессионное соглашение с ООО "СКА Арена" до отмены режима повышенной готовности из-за эпидемии коронавируса, обращение Резник опубликовал в соцсетях.

Резник напомнил, что еще недавно Беглов заявлял о том, что бюджет Петербурга "трещит по всем швам", а концессионное соглашение подразумевает расходы из него на 10 млрд рублей ежегодно. По информации Резника, выплата 10 млрд рублей концессионеру не заложена в городской бюджет, и выполнение обязательств по соглашению "может привести к снижению финансирования приоритетных городских проектов, непосредственно направленных на поддержку и помощь" петербуржцам.

Резник сослался на слова зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева о том, что коронавирус – это обстоятельство непреодолимой силы. Также он отметил, что руководство "СКА Арена" проводит изыскания территории, на которой находится СКК "Петербургский", и не понесло дополнительных расходов в рамках соглашения.

Поэтому Резник считает, что Смольному следует разорвать концессионное соглашение. По его мнению, если не сделать этого сейчас, то это сулит бюджету "непосильные расходы, которые неизбежно скажутся на качестве жизни петербуржцев".

Соглашение о реконструкции СКК "Петербургский" со "СКА Ареной" было подписано 15 января. В ходе обсуждения проекта реконструкции компания-застройщик уточняла, что при демонтаже конструкций не исключается частичное обрушение здания. Что и произошло 31 января: в результате обрушения крыши комплекса погиб рабочий.


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