Макаров вслед за Путиным напомнил россиянам о генетическом коде

Председатель петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров обратил внимание, что президент России Владимир Путин в своем недавнем послании к жителям страны упомянул про генетический код. Глава государства, напомним, обращаясь к россиянам, заявил о невозможности оставить в беде старшее поколение.

Спикер парламента Петербурга также высказался на эту тему. Он остановился на генетическом блокадном коде петербуржцев.

"Фашистский зверь питался на земле русской, сжевал жизни миллионов людей, но не смог разгадать и победить этот ленинградский код - он его боялся", - передает слова Макарова пресс-служба ЗакСа.

По словам спикера, благодаря пережитому опыту блокады, сегодня у петербуржцев можно наблюдать сходство характеров. Их отличают милосердие, стойкость, достоинство, жажда жизни и любовь к своему городу, добавил единоросс.

"Эти качества утвердились как основа ленинградского-петербургского сознания, характера и духа. И всякий раз, когда петербуржцы их проявляют, - это значит, что в этот момент срабатывает их генетическая блокадная историческая память", - заявил Макаров.

Напомним, председатель петербургского парламента уже неоднократно рассуждал об уникальном блокадном коде петербуржцев. В частности, утверждал, что нежелающие служить в армии отрицают генетический код, а фильм "Праздник" пытается вытравить его из горожан.

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