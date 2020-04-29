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11:29

 ЗакС отказался проводить заседание 6 мая

фото ЗакС политика  ЗакС отказался проводить заседание 6 мая

Депутат Максим Резник предложил коллегам по Законодательному собранию Петербурга не отменять заседание, изначально запланированное на среду, 6 мая. Большинство парламентариев его не поддержали.

Городской парламент обычно берет перерыв в работе между майскими праздниками. Резник заявил, что в этом году из-за сложившихся условий с коронавирусом так поступать нельзя. По его словам, необходимо собраться и рассмотреть хотя бы один вопрос: заслушать доклад вице-губернатора по здравоохранению Олега Эргашева.

Его поддержали только три депутата, а за установление перерыва проголосовали 46 человек. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров объяснил, что перерыв нужен не для того, чтобы отдыхать, а для работы на территориях и помощи ветеранам.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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