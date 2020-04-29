Дизайнер, которому сломали ногу при задержании в Москве, подал жалобу в ЕСПЧ

Дизайнер Константин Коновалов подал жалобу в Европейский суд по правам человека на свое задержание 27 июля 2019 года во время пробежки перед акцией протеста в Москве, сообщает "Зона права".

В жалобе Коновалова указано, что российские власти нарушили две статьи Конвенции о защите прав человека: 3 (запрет на бесчеловечное и унижающее достоиство обращение) и 13 (право на эффективные средства правовой защиты).

Коновалов 27 июля прошлого года вышел на пробежку в центре Москвы, его задержали недалеко от запланированного места начала митинга за честные выборы за несколько часов до начала акции. Правоохранители повалили его на асфальт, сломав ногу. Несмотря на то, что акция не началась, на Коновалова составили протокол, вменив участие в несогласованной акции, и оштрафовали.

Коновалов обращался с заявлением в СК, но там ему заявили, что он якобы участвовал в несогласованной акции. Применение физической силы к нему сочли правомерным, а в заявлении не увидели "каких-либо объективных сведений о каком-либо совершенном преступлении" правоохранителями. Тогда Коновалов пожаловался на СК в Мосгорсуд, но он https://www.zaks.ru/new/archive/view/194624отклонил жалобу.