Резник попросил Тимченко сделать "шаг доброй воли" и отказаться от реконструкции СКК

Депутат петербургского парламента Максим Резник 30 апреля написал обращение на имя президента хоккейного клуба СКА Геннадия Тимченко и генерального директора ООО "СКА Арена" Алексея Флегантова, в котором попросил их заявить о готовности выйти из концессионного соглашения по реконструкции СКК "Петербургский" под современную ледовую арену.

Парламентарий напомнил, что по действующему договору из регионального или федерального бюджета на новую арену должно быть выделено 10 млрд рублей. По мнению депутата, в настоящее время такие траты неуместны, так как коронавирус наносит по городской и общероссийской казне существенные удары.

Резник, в частности, процитировал губернатора Александра Беглова, заявившего, что бюджет Петербурга "трещит по швам".

"В сложившейся обстановке социально-ответственный бизнес обязан оказать помощь горожанам. У вас есть шанс исполнить эту высокую миссию, заявив о готовности разорвать концессионное соглашение по согласию сторон, в случае, если аналогичное решение примет Правительство Санкт-Петербурга", - написал депутат.

Напомним, компания "СКА Арена" планирует возвести на месте СКК "Петербургский" ледовую арену вместимостью 20 тысяч человек. Настолько крупных хоккейных дворцов на сегодня в Европе нет. Ожидается, что на арене будут проходить игры хоккейного чемпионата мира 2023 года, а также домашние встречи СКА. Также она может быть использована для проведения соревнований по другим видам спорта и для организации концертов.

Стоимость проекта оценивается в 24 млрд рублей, из которых 10 млрд должно оплатить городское правительство. Ранее в Смольном выражали надежду получить эти средства из федеральной казны.

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