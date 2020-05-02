Макаров поддержал предложение четко прописать в законе дистанционную работу

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров одобряет предложенные на недавнем онлайн-совещании генсовета "Единой России" меры по урегулированию дистанционной работы. Соответствующий законопроект партия власти планирует внести в Государственную Думу.

"Опыт работы в сложившихся условиях показывает, что надо более четко прописать в законе дистанционные формы занятости – права и обязанности таких работников, режим работы и систему оплаты, - считает Макаров, чьи слова цитирует его пресс-служба. - Вирус уйдет, а наиболее прогрессивные формы цифровой экономики останутся с нами. Поэтому уже сегодня надо разработать понятные и выгодные всем, а прежде всего людям труда, правила".

По мнению спикера городского парламента, Петербург может стать одной из наиболее перспективных опытных площадок по внедрению и отработке новых форм трудовых отношений. Со своей стороны лидер местного отделения "Единой России" Макаров пообещал оперативно подготовить необходимые законодательные инициативы на городском уровне.

Он также поддержал предложение бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева о создании в каждом регионе специальных трудовых комиссий с участием представителей власти, служб занятости, деловых объединений и профсоюзов. Кроме того, Макров напомнил, что в Петербурге готовятся новые "пакеты законодательной "антивирусной" терапии", которые должны обеспечить поддержку граждан и бизнеса в условиях пандемии коронавируса.

В целом состояние мировой экономики на фоне эпидемии у Вячеслава Макарова не вызывает оптимизма. "Ни для кого не секрет, что пандемия больно ударила по всей мировой экономике – месяцы карантина, который во многих странах еще только планируется смягчать, поставили на грань выживания целые отрасли. Это общая проблема и, к сожалению, России и Санкт-Петербургу вряд ли удастся ее обойти стороной", - заявил спикер петербургского Законодательного собрания.

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