Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Муниципал

14:24

"У вас и так масса льгот": Смольный отказал мундепам Красногвардейского района в поддержке

фото ЗакС политика "У вас и так масса льгот": Смольный отказал мундепам Красногвардейского района в поддержке

Девять депутатов Красногвардейского района, входящие в МО "Пороховые", МО "Ржевка", МО "Большая Охта" и МО "Малая Охта", объединившиеся ранее для того, чтобы коллективно попросить губернатора Александра Беглова рассмотреть возможность предоставления местным жителям льгот по оплате услуг ЖКХ, получили ответ от зампреда комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексея Зырянова, которым остались недовольны.

В числе предложений муниципалов - отмена взноса за капремонт до конца года, снижение тарифов на газ, воду, электричество. Поясняли просьбу обратившиеся нехваткой денег у населения в период "коронавирусных" ограничений.

Кроме того, мундепы интересовались возможностью их участия в принятии решений в период борьбы с COVID-19. В частности, они заявляли о необходимости включить в городской оперативный штаб по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции своих представителей - депутатов совета МО "Ржевка" Владимира Виноградова и совета МО "Малая Охта" Василия Кунина.

Суть ответа Смольного, считают муниципальные депутаты, сводится к тому, что у МО и так имеется масса разнообразных льгот, поэтому просить большего не имеет смысла.

"Например, если оплата ЖКХ составляет более 14 процентов от совокупного дохода семьи, то вы можете получить компенсацию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. А мы, правительство города, не имеем права что-то менять и устанавливать вам льготы. Ни одной фразы - рассмотрим, учтем, давайте вместе подумаем, что можно сделать", - рассказали депутаты, добавив, что ждут ещё одного ответа Смольного на своё другое обращение.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

18:01 Журналисты Петербурга солидаризировались с "Синдикатом-100", требуя прекратить давление на СМИ

17:00 Коронавирус не притупил стремление Лукашенко провести президентские выборы летом

16:10 Комитет территориального развития ушёл на "удалёнку" из-за COVID-19 у сотрудника

15:10 Путин проведет 6 мая совещание о поэтапном выходе из "коронавирусных" ограничений

13:47 Поликлинику №42 на Ленсовета превратят в стационар для больных COVID-19

13:20 "Мои мольбы были услышаны": Патриарх отчитался о "коронавирусной" помощи состоятельных прихожан

11:03 В РФ снова зарегистрировали более 10 тысяч случаев заражения коронавирусом

10:30 Спикер ЗакСа Ленобласти самоизолировался из-за подозрения на COVID-19

3 мая, 18:53 Смольный подготовил 60 договоров по отсрочке арендной платы для бизнеса

3 мая, 18:00 Петербургские отельеры предоставят гостиничные номера для жертв домашнего насилия


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
18:01 Журналисты Петербурга солидаризировались с "Синдикатом-100", требуя прекратить давление на СМИ

17:00 Коронавирус не притупил стремление Лукашенко провести президентские выборы летом

16:10 Комитет территориального развития ушёл на "удалёнку" из-за COVID-19 у сотрудника

15:10 Путин проведет 6 мая совещание о поэтапном выходе из "коронавирусных" ограничений

14:24 Муниципал: "У вас и так масса льгот": Смольный отказал мундепам Красногвардейского района в поддержке

13:47 Поликлинику №42 на Ленсовета превратят в стационар для больных COVID-19

13:20 "Мои мольбы были услышаны": Патриарх отчитался о "коронавирусной" помощи состоятельных прихожан

12:20 ЦИК Казахстана снял дочь Назарбаева с должности спикера Сената

11:37 Муниципал: Несостоявшаяся мундеп попросила полицию проверить слова Трошина об однополых браках в Конституции

11:03 В РФ снова зарегистрировали более 10 тысяч случаев заражения коронавирусом

10:30 Спикер ЗакСа Ленобласти самоизолировался из-за подозрения на COVID-19

3 мая, 18:53 Смольный подготовил 60 договоров по отсрочке арендной платы для бизнеса

3 мая, 18:00 Петербургские отельеры предоставят гостиничные номера для жертв домашнего насилия

3 мая, 16:50 В РПЦ предложили запретить аборты на время пандемии

3 мая, 15:59 Жителя Белгородской области оштрафовали за нецензурные комментарии о "Единой России"

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru