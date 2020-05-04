"У вас и так масса льгот": Смольный отказал мундепам Красногвардейского района в поддержке

Девять депутатов Красногвардейского района, входящие в МО "Пороховые", МО "Ржевка", МО "Большая Охта" и МО "Малая Охта", объединившиеся ранее для того, чтобы коллективно попросить губернатора Александра Беглова рассмотреть возможность предоставления местным жителям льгот по оплате услуг ЖКХ, получили ответ от зампреда комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексея Зырянова, которым остались недовольны.

В числе предложений муниципалов - отмена взноса за капремонт до конца года, снижение тарифов на газ, воду, электричество. Поясняли просьбу обратившиеся нехваткой денег у населения в период "коронавирусных" ограничений.

Кроме того, мундепы интересовались возможностью их участия в принятии решений в период борьбы с COVID-19. В частности, они заявляли о необходимости включить в городской оперативный штаб по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции своих представителей - депутатов совета МО "Ржевка" Владимира Виноградова и совета МО "Малая Охта" Василия Кунина.

Суть ответа Смольного, считают муниципальные депутаты, сводится к тому, что у МО и так имеется масса разнообразных льгот, поэтому просить большего не имеет смысла.

"Например, если оплата ЖКХ составляет более 14 процентов от совокупного дохода семьи, то вы можете получить компенсацию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. А мы, правительство города, не имеем права что-то менять и устанавливать вам льготы. Ни одной фразы - рассмотрим, учтем, давайте вместе подумаем, что можно сделать", - рассказали депутаты, добавив, что ждут ещё одного ответа Смольного на своё другое обращение.

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