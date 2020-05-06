Якутского шамана-"изгонителя Путина" пытались силой поместить в коронавирусный обсерватор

Неустановленные личности пришли утром домой к якутскому шаману Александру Габышеву и попытались силой увезти его в коронавирусный обсерватор, сообщил в разговоре с "МБХ медиа" координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.

"Утром 6 мая домой к якутскому шаману Александру Габышеву прибыли неизвестные лица, и, невнятно представившись, сначала предложили сдать тест на коронавирус, а после этого привезли постановление санврача о его помещении в обсерватор", - поделился Прянишников.

Цель визита анонимов к шаману не ясна, добавил правозащитник, так как он за всё время периода обязательной самоизоляции не покидал пределов дома, в котором проживает.

Напомним, Габышев с лета 2019 года шел пешком в Москву, намереваясь "изгнать Путина". Он собирается провести некий "очищающий" обряд у стен Кремля. В сентябре его задерживали, он находился под подпиской о невыезде по делу по ч. 1 ст. 280 УК РФ (призывы к экстремистской деятельности). Позже он возобновил поход, но в декабре его задержали в Якутии. Свой путь он собирался продолжить весной.

Некоторое время назад ЕСПЧ зарегистрировал жалобу Габышева на незаконное преследование силовиков.