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18:22

Макаров: Нет человека более лояльного к оппозиции, чем я. Я её пестую, нянчу, оберегаю

фото ЗакС политика Макаров: Нет человека более лояльного к оппозиции, чем я. Я её пестую, нянчу, оберегаю

В интервью изданию "Фонтанка.ру" спикер петербургского Заксобрания Вячеслав Макаров рассказал о своем отношении к оппозиции, представителей которой председатель парламента неоднократно обвинял в намерении "раскачать лодку".

Политик отметил, что в стане оппозиционеров собрались разные люди, которые, по его ведению, никогда не смогут объединиться, так как имеют отличные друг от друга взгляды на Россию будущего. Кроме того, отвечая на соответствующий вопрос, не мог не вспомнить Макаров о существовании некой "пятой колонны", отметив при этом своё трепетное отношение к "несогласным" с провластной повесткой.

"В оппозиции есть конструктивные силы, есть откровенные популисты, а есть "пятая колонна", которая целенаправленно трудится над разрушением нашего государства. Как к ним относятся петербуржцы – хорошо видно по составу Законодательного Собрания. Но нет человека более лояльного к оппозиции, чем я. Я ее пестую, нянчу, оберегаю. Вы посмотрите – больше и дольше оппозиционных депутатов на трибуне никто не выступает", - рассказал спикер в интервью нтернет-газете "Фонтанка.ру".

Напомним, в ходе пленарных заседаний городского парламента спикер не раз отключал микрофоны во время их выступлений: так было и с Максимом Резником, Борисом Вишневским, Михаилом Амосовым, Алексеем Ковалевым и другими.

Особенно разразился гневом Макаров на заседании 2 октября 2019 года: там впервые появились ставшие "крылатыми" его фразы о том, что не следует "колыхать и телебонить" ситуацию, "зажигая на одной сцене с Навальным" - а тем, кто на это всё же решится, лучше делать это в некой мифической "Мумбе-Юмбе". ЗАКС.Ру подробно описывал события того дня.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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