ЗакС: Депутат Купченко здоров

Пресс-служба Законодательного собрания Петербурга опровергла появившуюся ранее в соцсетях информацию о возможном уходе горпарламента на карантин из-за якобы заболевшего депутата Сергея Купченко.

Как сообщили журналистам в ЗакСе, представитель фракции "Единая Россия" Купченко здоров и никакого карантина в Мариинском дворце нет. Депутатский корпус работает дистанционно из-за отсутствия на этой неделе заседаний, заверили в пресс-службе парламента.

Напомним, 29 апреля Законодательное собрание проголосовало за объявление перерыва в заседаниях до 13 мая. Ожидается, что тогда в парламенте выступит губернатор Петербурга Александр Беглов с ежегодным докладом. Перед уходом на праздники спикер ЗакСа Вячеслав Макаров заявил, что депутатам 6 мая не следует отдыхать. Вместо этого он посоветовал им работать на своих избирательных территориях и позаботиться о ветеранах.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.