Забота и возмущение: ЗакС готовится к майским выходным

Петербургский парламент взял перерыв в пленарных заседаниях до 13 мая. Предложение не делать этого, а продолжать работу из-за ситуации с коронавирусом поддержки не нашло. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров объяснил, что работа будет вестись вне стен Мариинского дворца: депутаты помогут ветеранам создать праздничное настроение ко Дню Победы.

Состоявшееся 29 апреля пленарное заседание Законодательного собрания - последнее перед майскими праздниками - было коротким. Все вопросы рассмотрели за полтора часа. Депутаты обошлись без долгих дискуссий, да и повестка к этому не располагала. Обсуждали налоговые преференции для владельцев плавучих доков, разрешили Смольному перевозить беглых детей по странам СНГ и приняли законопроект о борьбе с "наливайками" - действующими в жилых домах небольшими алкомаркетами, в которых разливают спиртное.

Вопросов, так или иначе связанных с коронавирусом - главной темой последних недель, - в повестке не было вообще. Отдельным депутатам это не нравилось. Беспартийный Максим Резник заявил, что исполнительная власть вносит несвоевременные инициативы, неадекватные происходящим в городе событиям. Тем не менее, по старой доброй традиции парламентарии записывались выступать по предложенным темам и говорили о том, что считают наиболее важным. То есть о коронавирусе и мерах поддержки населения в кризис.

Лидер фракции Партия Роста Оксана Дмитриева, например, предложила отказаться от практики закрытия больниц на карантин. По ее словам, в закрытых условиях распространение инфекции происходит быстрее. Накануне Дмитриева подготовила соответствующее обращение на имя вице-премьера Татьяны Голиковой, которое предложила подписать коллегам. Позже свои подписи под документом согласились оставить восемь парламентариев из оппозиционных фракций.

"Яблочник" Борис Вишневский за два выхода на парламентскую трибуну успел рассказать о проблемах, которые он озвучивал в своих недавних письмах региональным и федеральным чиновникам. Они касались уточнения сроков материальной поддержки самоизолировавшихся пенсионеров, необходимости равных выплат медикам, борющихся с COVID-19, и предложения отменить запрет на прогулки в парках и скверах. Когда Вишневский в своих рассуждениях дошел до президента и произнес фамилию Путин, спикер ЗакСа Вячеслав Макаров отключил ему микрофон, намекнув, что время на выступление вышло. Депутат продолжал говорить в выключенный. Когда микрофон включили назад, речь уже закончилась.

Депутату от КПРФ Ольге Ходуновой выразить свое неприятие политики Владимира Путина удалось. Она подняла тему безработицы, растущей на фоне действующих ограничительных мер, и заявила, что не услышала от президента обещаний конкретных шагов по поддержке граждан. Коммунистка озвучила собственные предложения, которые не сильно отличались от мер, о которых в последнее время рассуждает большинство оппозиционеров - прямые выплаты гражданам, отмена арендных платежей для бизнеса, контроль за соблюдением денежных обязательств перед медперсоналом и так далее.

Свою речь Ходунова украсила афоризмом, автором которого принято считать Иосифа Сталина: "Есть логика намерений и логика обстоятельств, и логика обстоятельств сильнее логики намерений".

От лица депутатского большинства снова выступил председатель ЗакСа и лидер петербургских единороссов Вячеслав Макаров. Он похвалил президента за то, что тот работает с регионами "в режиме ручного управлении" и придерживается общенациональной стратегии. А после предложил депутатам и чиновникам всех уровней участвовать в деле сохранения макроэкономики страны.

- Давайте предложения, - обратился Макаров к парламенту, - вы, муниципальные образования, главные распорядители бюджетных средств, руководители разных рангов. [Предлагайте,] от каких крупных инфраструктурных проектов мы можем отказаться, а что необходимо сделать нам обязательно. Как оставить этот социальный бюджет?

Дважды за заседание вспоминали вице-губернатора по здравоохранению Олега Эргашева. Его все еще ждут на заседании парламента. Эргашев, напомним, сначала - еще в марте - сам не явился выступать перед депутатами, сославшись на занятость, а затем - уже в апреле - по той же причине его не захотели вызывать представители "Единой России". Оппозиционеры не оставляют надежд увидеть чиновника в Мариинском дворце и говорят на каждом заседании о необходимости "парламентского часа". На этот раз слово взял "яблочник" Вишневский.

- Мы не хотим знать, что у нас происходит в медицине? Или все в этом зале всё знают, все всем довольны? - удивлялся депутат нежеланием коллег настоять на явке заместителя губернатора.

Позже тему поддержал Резник. Он предложил проголосовать против объявления перерыва в работе парламента, под который попадало следующее пленарное заседание - 6 мая. Депутаты ЗакСа ежегодно принимают решение не заседать межд майскими праздниками. Однако на этот раз от традиции стоит отказаться, посчитал оппозиционер. Он предложил собраться хотя бы ради того, чтобы выслушать доклад Эргашева и задать ему свои вопросы. Но идею помимо самого Резника поддержали только два депутата.

Перед объявлением голосования, Вячеслав Макаров даже вышел на трибуну, чтобы объяснить, что 6 мая депутатам следует не отдыхать, а работать на территориях, в первую очередь - с ветеранами. Судя по его выступлению, перед парламентариями стоит задача поддержать самоизолировавшимихся участников Великой Отечественной войны: исполнить с ними песню "День Победы", помочь им посмотреть воздушную часть парада и вручить памятные награды.

Позже Макаров выступил еще раз, но уже не под прицелом камер. После завершения планового заседания, прошло внеочередное, на котором ЗакС принял решение проводить 20 мая выборы почетных граждан Петербурга. Против были только все те же Резник и Вишневский, заявившие, что в сложившейся ситуации есть более важные задачи. Поскольку вопрос о почетных граждан положено рассматривать на закрытом заседании, видеотрансляция обсуждения не велась. Присутствовавшие депутаты рассказали ЗАКС.Ру, что перед тем как распустить депутатов на майские праздники Макаров напомнил о мерах предосторожности и предложил пройти тесты на коронавирус в "Амбулатории Мариинская". Проявление заботы неслучайно - 13 мая в городском парламенте с ежегодным докладом выступит губернатор Александр Беглов.

Сергей Еремеев

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