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14:25

"Человек лидерских качеств и твердой воли": Беглов поздравил Макарова с юбилеем

фото ЗакС политика "Человек лидерских качеств и твердой воли": Беглов поздравил Макарова с юбилеем

На сайте петербургского правительства появился текст поздравления губернатором Александром Бегловым спикера ЗакСа Вячеслава Макарова с 65-летним юбилеем. В числе главных заслуг глава города выделяет заботу Макарова об исторической памяти, связанной прежде всего с победой над гитлеровской Германией в 1945 году.

"Яркий политик, человек лидерских качеств и твердой воли, за многие годы парламентской деятельности Вы внесли весомый вклад в развитие Санкт-Петербурга. При Вашем активном участии в Северной столице принимаются новые законы и стратегически важные решения", - в частности, говорится в обращении Беглова.

Глава исполнительной власти Петербурга не сомневается в том, что его сотрудничество с властью законодательной останется на прежнем уровне, который он оценивает высоко.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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