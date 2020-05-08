Росгвардия закупила служебных авто на 1,2 млрд рублей

Свыше 1,2 млрд рублей потратила Росгвардия на приобретение 199 автомобилей для транспортировки полицейских: на соответствующий контракт, опубликованный на портале госзакупок, обратило внимание "МБХ медиа".

Указывается, что войска нацгвардии купили ТС модели АТНП-5350, в которых можно перевозить до 23 человек. Масса подобного авто превышает 13 тонн.

Контракт на поставку Росгвардия заключила ещё в декабре прошлого года - с тех пор в военное ведомство поступили 22 машины. Остальные средства перевозки должны поступить не позднее октября текущего года. Цель закупки не уточняется.

Договор на безконкурсной основе был подписан с "Комбинатом автомобильных фургонов". По информации, The Insider акционером данного предприятия является спонсор "Единой России" Алий Чеченов.