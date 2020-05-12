Петербургские суды решили продлить "карантинный" режим работы до лета

Суды Северной столицы изменили принятое ранее решение о возврате к полноформатной работе с 12 мая: повинуясь принятому указу о продлении в Петербурге режима самоизоляции до лета, ведомства начнут полноценно функционировать после 31-го числа.

Предполагалось, что после открытия в судах сохранятся основные меры предосторожности, а именно в залы заседаний должны были пускать слушателей в масках и перчатках. Помимо прочего, приставам поручено контролировать соблюдение физической дистанции в 1,5 метра между гражданами.

Решение продлить действующие правила в Смольном объяснили ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки. Кроме того, все жители при нахождении в общественных местах должны носить маски и перчатки. За несоблюдение данных мер полагается штраф.

При этом днём ранее, 11 мая, Владимир Путин отменил нерабочий период, постановив, что предприятия и города могут постепенно возвращаться к нормальной жизни.

Примечательно, но в РФ уже не первый день продолжают фиксировать более 10 тысяч случаев заражения COVID-19.