Петербуржцам напомнили о масочно-перчаточном режиме с помощью громкоговорителей

Жителям Петербурга 13 мая рассказали о необходимости носить маски и перчатки в общественных местах с помощью громкоговорителей системы оповещения на улицах города.

"Санкт-Петербург продолжает бороться с коронавирусной инфекцией. Пока заболеваемость остается на высоком уровне. Ситуация от всех нас требует самодисциплины, ответственности и выдержки. Чтобы не подвергать опасности свое здоровье и здоровье окружающих, настоятельно просим Вас не покидать свои дома без особой необходимости, в общественных местах и в общественном транспорте обязательно используйте средства индивидуальной защиты рук и органов дыхания: перчатки и маски", - зачитал обращение женский голос.

Также петербуржцам напомнили о необходимости соблюдать личную гигиену, проветривать помещения и посоветовали обращаться к врачу при первых признаках недомогания. "Вы можете внести значительный вклад в борьбу с распространением вируса. Выполняйте все необходимые рекомендации и правила. Берегите себя и своих близких", - говорится в сообщении.

скриншот с сайта администрации Петербурга

Отметим, на этот раз в объявлении не прозвучали напоминания об угрозе уголовной ответственности за нарушение режима самоизоляции.

С 12 мая жителей Петербурга обязали носить маски и перчатки в общественных местах, нарушителям может грозить штраф. Аппараты по продаже масок и перчаток установили в вестибюлях метрополитена. Пенсионерам, малоимущим и многодетным семьям губернатор Александр Беглов пообещал организовать единовременные выплаты в размере 800 рублей на приобретение средств индивидуальной защиты.

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