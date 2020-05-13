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15:21

Госдума одобрила запрет на участие в выборах для осужденных по "дадинской" статье

фото ЗакС политика Госдума одобрила запрет на участие в выборах для осужденных по "дадинской" статье

Госдума в третьем чтении приняла законопроект о запрете на участие в выборах лицам, осужденным за ряд преступлений средней тяжести, передает "Интерфакс".

В числе прочего авторы инициативы – представители "Единой России" - предлагают внести поправки в ч. 4 закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". Среди их предложений - разрешить подавать заявления о голосовании через портал Госуслуг.

Ко второму чтению была внесена поправка, которая запрещает баллотироваться на любые выборные должности кандидатам, имеющим неснятую и непогашенную судимость за ряд преступлений средней тяжести. В том числе – в течение пяти лет со дня снятия или погашения судимости. Пока подобный запрет действует только по тяжким и особо тяжким статьям Уголовного кодекса, на них ограничения действуют на 10 и на 15 лет.

Под новые ограничения попадают осужденные по 50 статьям УК средней тяжести. Среди них осужденные по ч. 2 ст. 280 (призывы к экстремизму), по ч. 1 ст. 205.2 призывы к терроризму), по ч. 2, 5 ст. 159 (мошенничество), по ч. 1 ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти), по "дадинской" ст. 212.1 УК (неоднократное нарушение правил публичных мероприятий).

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