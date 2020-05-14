Калининградцев вслед за петербуржцами обязали носить маски на улице

В Калининградской области с 14 мая стали действовать более строгие правила самоизоляции, призванные снизить заболеваемость COVID-19. Если раньше маски были обязательными для ношения только в помещениях, то теперь граждане должны ходить в них и на открытом воздухе.

"Весь вопрос в контактах. Даже на улице, а это легко увидеть каждый день в городе, постоянно контактируем друг с другом. Люди инфицированы, бессимптомные, говорят с другими и заражают, даже не подозревая об этом", - объяснил новую норму в своем Instagram губернатор региона Антон Алиханов.

В Калининградской области заражено коронавирусом 848 граждан и скончалось еще 11 людей с ним.

Отметим, что петербургские правила самоизоляции тоже включают в себя обязательное ношение масок на улицах. Несоблюдение этого предписания чревато штрафом в четыре тысячи рублей.