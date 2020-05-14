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17:43

После пожаров в больницах Москвы и Петербурга на Уральский приборостроительный завод пришли из СК

фото ЗакС политика После пожаров в больницах Москвы и Петербурга на Уральский приборостроительный завод пришли из СК

Представители Следственного комитета посетили Уральский приборостроительный завод после того, как в Москве и Петербурге произошли пожары, причиной которых в обоих случаях могли стать неисправности в произведенных на предприятии аппаратах ИВЛ, пишет Znak.com, ссылаясь на источник.

По информации собеседника издания, следователи изучали документацию приборов.

В свою очередь в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области не стали комментировать данные сведения, а управлении СК по Петербургу сослались, что ни о чем не знают, так как "не работают там".

В Уральском приборостроительном заводе на запрос Znak.com аналогично не ответили.

При пожаре в петербургской больнице Святого Георгия погибли пять человек. СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По предварительным данным, один из аппаратов ИВЛ загорелся после короткого замыкания электрооборудования.

Аппараты ИВЛ "Авента М" стояли и в столичной больнице имени Спасокукоцкого, где также вспыхнул пожар вечером 9 мая.

 

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