Воронежскую активистку подозревают в оправдании терроризма из-за комментария про взрыв в УФСБ Архангельска

Жительница Воронежа Надежда Белова дала признательные показания по делу об оправдании терроризма из-за публикации "ВКонтакте", посвященной теракту в УФСБ Архангельска, информируют "Вести-Воронеж".

По версии СК, в 2018 году разместила в соцсети комментарий, "содержащий признаки оправдания действий лица, совершившего террористический акт в Архангельске".

31 марта к Беловой домой приходили с обыском. Девушка смогла припомнить, что в конце октября 2018 года оставила "ВКонтакте" некую заметку про "сахар" с критикой властей, которая и вызвала нарекания правоохранителей.

По словам активистки, допрашивали её без адвоката. Более того, силовики устроили допрос и её сыну, интересуясь интернет-активностью матери.

После обыска Белову лишили всей техники - в том числе, ту, с которой её супруг преподавал онлайн.

"Лишили нас заработка в период кризиса и пандемии, порылись в вещах на нашей съемной квартире, потоптались по ковру в уличной обуви в период коронавируса и карантина", - сетовала девушка.

В марте по аналогичной статье об оправдании терроризма житель Калуги получил более пяти лет заключения. По такому же делу проходят псковская журналистка Светлана Прокопьева, рассуждавшая в радиоэфире о мотивации архангельского преступника, и жительница Калининграда Людмила Стеч.

Максимальное наказание по сравнительно новой для российского законодательства статье - семь лет лишения свободы.

Взрыв в здании ФСБ в Архангельске произошел 31 октября 2018 года. По версии следствия, 17-летний местный житель пронес самодельную бомбу, которая взорвалась на входе у металлоискателя. Подрывник погиб, пострадали три человека. По некоторым данным, молодой человек состоял в чате анархистов, где сообщал о своих планах за несколько минут до взрыва. Возбуждено дело по статье "теракт".