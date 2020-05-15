18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

15 мая, 20:54

Эрмитаж и Русское географическое общество попали под санкции Украины

фото ЗакС политика Эрмитаж и Русское географическое общество попали под санкции Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении ряда музеев, университетов, научных учреждений и общественных организаций России, передает "Интерфакс".

Санкции на три года вводятся, в том числе, в отношении Русского географического общества, Эрмитажа, музея изобразительных искусств имени Пушкина, института археологии Российской академии наук, МГУ, ряда организаций в Севастополе.

Среди мер, введенных Украиной, есть блокировка активов, предотвращение вывода капитала за пределы страны, приостановка исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование лицензий на некоторые виды деятельности, например, разрешений на пользование недрами, прекращение культурного обмена, научного сотрудничества, аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров по вопросам заключения договоров или соглашений.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
15 мая, 22:03 "Яблоко" потребовало отправить Беглова в отставку

15 мая, 21:37 "Сидите дома, нажимайте кнопки, мы нарисуем то, что нам надо"

15 мая, 20:54 Эрмитаж и Русское географическое общество попали под санкции Украины

15 мая, 20:33 Смольный вернул 20 отмененных маршруток и увеличил число автобусов в Петербурге

15 мая, 20:19 Замгендиректора "Ленэнерго" арестован по делу о мошенничестве

15 мая, 20:06 Петербургский омбудсмен пообещал помочь не получившим выплаты медикам в случае их обращения

15 мая, 19:59 Льготников Ленобласти обеспечат комплектами масок

15 мая, 19:23 В Госдуме просят прокуратуру разобраться со статьями иностранных СМИ о смертности от коронавируса в РФ

15 мая, 18:56 В Пушкине открылся временный госпиталь Минобороны для зараженных коронавирусом

15 мая, 18:51 В Псковской области масочный режим решили продлить до сентября

15 мая, 18:33 СК обвинил ударившего сотрудника метро Петербурга мужчину в хулиганстве

15 мая, 18:16 Прокуратура не выявила нарушений во временном госпитале в "Ленэкспо"

15 мая, 17:47 Кабмин объявил 18 августа Днем географа

15 мая, 17:41 СК нашел "иностранцев", причастных к размещению портретов Гитлера и Гиммлера в "Бессмертном полку"

15 мая, 17:39 Комздрав Петербурга просит 82,3 млн рублей на тест-системы для диагностики COVID-19

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru