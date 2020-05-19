Дрозденко сообщил, что с 1 июня в Ленобласти вернутся к работе детсады

Руководитель 47 региона Александр Дрозденко уведомил общественность о том, что начиная с 1 июня на территории вверенного ему субъекта РФ вновь начнут работать детские сады.

"Ленобласть разбита на три зоны. С 1 июня мы точно откроем детские сады в зелёной зоне, в жёлтой зоне это будет сделано с высокой долей вероятности", - отчитался управленец в ходе прямой линии.

К красной зоне - то есть к той, в которой сохраняется напряженная обстановка с распространением COVID-19 - относятся Всеволожский, Гатчинский, Выборгский и Тосненский районы Ленобласти. В них тоже должны приступить к работе дошкольные учреждения, однако соответствующего разрешения от Роспортребнадзора пока не получено.

Напомним также, согласно предписанию властей, в красной зоне разрешена торговля непродовольственными товарами, за исключением магазинов косметики и парфюмерии. Магазины одежды работают без примерочных кабин, а сотрудники и посетители обязаны носить маски. Можно заниматься на открытом воздухе только по одиночке или в паре, в музеях доступны только экскурсии на открытом воздухе для групп до 5 человек в масках.