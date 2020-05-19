Дети из Карелии смогут поехать в оздоровительные лагеря не раньше 1 июля

Кампания по отправке детей в оздоровительные лагеря стартует в Карелии только при удовлетворительной эпидемиологической обстановке, но не раньше 1 июля, отчитались в пресс-службе администрации региона.

Весь персонал, который будет контактировать с детьми, в том числе повара, равно как и сами несовершеннолетние, перед отправкой в лагерь будет обязательно проверен на COVID-19.

Указывается, что для детей приобретут не меньше 870 путёвок в лагеря на берегу Черного моря в Краснодарском крае, из которых 110 достанутся сиротам и тем, кто остался без попечения родителей.

"Со стороны уполномоченных органов осуществляется контроль за санитарно-эпидемиологическим благополучием, соблюдением требований пожарной, антитеррористической безопасности, обустройством мест для купания детей", - констатировали в карельской администрации.