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19:18

СМИ: Главу объединяющихся Архангельской области и НАО изберут депутаты

фото ЗакС политика СМИ: Главу объединяющихся Архангельской области и НАО изберут депутаты

Новый регион на севере страны, который объединит Архангельскую область и Ненецкий автономный округ, по предварительным сведениям, начнет свое юридическое существование 1 января 2022 года, пишут "Открытые медиа" со ссылкой на свои источники во власти. Существует также вариант, при котором переходный период затянется до 2023 года. В течение этого периода регионом будет руководить человек, за которого проголосуют не прямым волеизъявлением граждан, а путем утверждения депутатами.

"Фактически это будет подтверждение полномочий того губернатора, за которого проголосовал уже весь субъект в 2020 году — ведь жители НАО тоже голосуют за архангельского губернатора", - уточнил подробности предстоящей процедуры собеседник СМИ.

При этом, по данным анонимных источников, на второй срок за главу нового региона уже будут голосовать на прямых выборах, однако ждать их проведения едва ли стоит раньше 2026 года.

13 мая меморандум об объединении двух субъектов федерации подписали их главы Александр Цыбульский (Архангельская область) и Юрий Бездудный (НАО). Последний объяснил этот шаг катастрофическим экономическим положением своего региона.

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