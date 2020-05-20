Макаров - Амосову: Вы "засланный казачок" Смольного здесь

Председатель петербургского парламента Вячеслав Макаров не дал депутату Михаилу Амосову задать вопрос о поддержке городской Общественной палаты губернатора Александра Беглова, заявив, что Амосов сам действует в интересах Смольного.

На заседании 20 мая с докладом выступил заместитель председателя Общественной палаты Александр Вахмистров. Амосов спросил у него, почему год назад Вахмистров и его коллеги обратились к Беглову с просьбой идти на губернаторские выборы. По мнению депутата, это "нарушение жанра".

- Общественная палата не должна представлять собой филиал "Единой России", - заявил Амосов.

Эта реплика разозлила Макарова.

- Снимаю этот вопрос. Я понимаю, вы "засланный казачок" Смольного здесь, - ответил он Амосову.

Спикер намекнул, что сам депутат тоже участвовал в тех губернаторских выборах, получив подписи для прохождения муниципального фильтра от мундепов "Единой России":

- Весь город подписи Амосову собирал, чтобы его выдвинуть кандидатом в губернаторы.

Позже беспартийный депутат сообщил с трибуны, что не согласен с трактовкой Макарова и считает, что Общественная палата не должна действовать в интересах отдельных политиков.

Напомним, Макаров не в первый раз обвиняет своего оппонента в игре на стороне городского правительства. В частности, он заявлял, что Амосова активно пиарит подконтрольный Смольному телеканал "78". Сам Амосов ранее заявлял ЗАКС.Ру, что никак не связан с органами исполнительной власти.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.