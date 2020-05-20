Осужденный за убийство Старовойтовой экс-депутат Глущенко подал на УДО

Дзержинский суд Петербурга принял к производству ходатайство бывшего депутата Госдумы Михаила Глущенко об условно-досрочном освобождении, сообщили в пресс-службе городских судов.

Судебное заседание по ходатайству назначено на 25 мая.

Глущенко осужден на 17 лет по делу об убийстве Галины Старовойтовой как соучастник. Он признал себя виновным, затем он назвал непосредственным заказчиком бизнесмена Владимира Барсукова (Кумарина). В апреле 2019 года Барсукову предъявили обвинение.

За организацию убийства осужден бывший прапорщик ГРУ Юрий Колчин на 20 лет колонии, а также исполнитель Виталий Акиншин – на 23,5 года колонии.

Старовойтову застрелили в ночь на 21 ноября 1998 года в подъезде ее дома на набережной канала Грибоедова в Петербурге. Мотивом считается ее политическая деятельность.