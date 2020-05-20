18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

15:24

Осужденный за убийство Старовойтовой экс-депутат Глущенко подал на УДО

фото ЗакС политика Осужденный за убийство Старовойтовой экс-депутат Глущенко подал на УДО

Дзержинский суд Петербурга принял к производству ходатайство бывшего депутата Госдумы Михаила Глущенко об условно-досрочном освобождении, сообщили в пресс-службе городских судов.

Судебное заседание по ходатайству назначено на 25 мая.

Глущенко осужден на 17 лет по делу об убийстве Галины Старовойтовой как соучастник. Он признал себя виновным, затем он назвал непосредственным заказчиком бизнесмена Владимира Барсукова (Кумарина). В апреле 2019 года Барсукову предъявили обвинение. 

За организацию убийства осужден бывший прапорщик ГРУ Юрий Колчин на 20 лет колонии, а также исполнитель  Виталий Акиншин – на 23,5 года колонии.

Старовойтову застрелили в ночь на 21 ноября 1998 года в подъезде ее дома на набережной канала Грибоедова в Петербурге. Мотивом считается ее политическая деятельность.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
15:24 Осужденный за убийство Старовойтовой экс-депутат Глущенко подал на УДО

15:10 Шляхто и Гарюгин стали почетными гражданами Петербурга

15:03 Памфилова о неисполнении избиркомами Петербурга решений судов: "Правовой садомазохизм"

14:56 Профессор Соловей: Власти выгодно внушать россиянам ложную мысль о "рабском менталитете"

14:56 Памфилова раскритиковала способ формирования новых ТИК в Петербурге

14:25 В правительстве Петербурга не останется глав комитетов

14:20 Мемориальная доска Борису Стругацкому появится до конца 2020 года

14:05 Макаров - Амосову: Вы "засланный казачок" Смольного здесь

13:56 Миронов осудил "посягательство" Минтруда на размеры накопительных пенсий

13:51 Совфед одобрил закон о голосовании на выборах по почте и через интернет

13:36 На правом берегу Невы закончили пятилетнюю реставрацию собора Пресвятой Троицы

13:27 Муниципал: Суд отложил рассмотрение апелляции по отмене выборов в МО "Черная речка" ("Ланское")

13:23 Клинические испытания вакцины от коронавируса проведут на добровольцах в Петербурге

13:18 Макаров призвал Смольный проверить закупки ГУП "ТЭК СПб"

12:56 СК в Коми проверяет сообщения о невыплате надбавок медикам за работу с коронавирусными пациентами

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru