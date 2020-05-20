Путин поддержал выдвижение главы Татарстана Минниханова на еще один срок

Президент Владимир Путин заявил, что поддерживает выдвижение главы Татарстана Рустама Минниханова на новый срок, передает "Интерфакс".

Минниханов во время встречи с Путиным, которая прошла по видеоконференции, заявил, что "в случае одобрения" президента он "дальше готов работать, баллотироваться" на новый срок. Пока срок его полномочий на посту главы Татарстана истекает в сентябре.

"Я, безусловно, поддержку ваше выдвижение в качестве кандидата на должность руководителя республики на следующий срок", - сказал Путин в ответ.

Президент согласился со словами Минниханова о том, что Татарстан по основным показателям "является лидером среди всех субъектов Федерации". Он подчеркнул, что достигнуто это в результате работы Минниханова во главе республики.

Минниханов занимает пост главы Татарстана с 2010 года, это его второй срок.