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18:03

Путин поддержал выдвижение главы Татарстана Минниханова на еще один срок

фото ЗакС политика Путин поддержал выдвижение главы Татарстана Минниханова на еще один срок

Президент Владимир Путин заявил, что поддерживает выдвижение главы Татарстана Рустама Минниханова на новый срок, передает "Интерфакс".

Минниханов во время встречи с Путиным, которая прошла по видеоконференции, заявил, что "в случае одобрения" президента он "дальше готов работать, баллотироваться" на новый срок. Пока срок его полномочий на посту главы Татарстана истекает в сентябре.

"Я, безусловно, поддержку ваше выдвижение в качестве кандидата на должность руководителя республики на следующий срок", - сказал Путин в ответ.

Президент согласился со словами Минниханова о том, что Татарстан по основным показателям "является лидером среди всех субъектов Федерации". Он подчеркнул, что достигнуто это в результате работы Минниханова во главе республики.

Минниханов занимает пост главы Татарстана с 2010 года, это его второй срок.

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