Путин наградил Марию Захарову орденом Почета

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой орденом Почета, указ опубликован на портале правовой информации.

Захарова награждена за "большой вклад в реализацию внешнеполитического курса России и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу". Вместе с Захаровой орденом награждены посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Аветисян и постпред России при ООН Василий Небензя.

Этим же указом награжден орденом Дружбы Владимир Леонов, начальник аппарата вице-губернатора Петербурга Владимира Кириллова. Орденом "За заслуги перед Отечеством II степени" награжден Юрий Башмет, художественный руководитель симфонического оркестра "Новая Россия". Также орденом Почета награждены гендиректор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов, кинооператор-постановщик "Мосфильма" Владимир Климов, народный артист России Борис Щербаков.

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