В Совфеде предлагают законодательно закрепить понятие "самоизоляция"

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству предлагает дать законодательное определение понятию самоизоляция и предусмотреть порядок установления подобного режима, передает РИА "Новости".

По мнению авторов предложения, стоит внести инициативу в перечень мер по совершенствованию закона "в связи с реализацией мер, направленных на функционирование экономики и социальной сферы в новых условиях". Изменения могут внести в закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

Первый зампред комитета Ирина Рукавишникова пояснила, что стоит установить на будущее "правила игры", понятные, взвешенные и максимально учитывающие все имеющиеся ресурсы и интересы. Она заявила, что из-за эпидемии коронавируса меры принимались "что называется, с колес", и "вопросы самоизоляции граждан" в законодательстве не прописаны.

На 21 мая в России коронавирусом заразились 317,5 тысяч человек. Режимы самоизоляции в регионах действуют с марта.