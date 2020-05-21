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14:00

Суд отклонил апелляцию на продление ареста фигурантам "Нового величия"

фото ЗакС политика Суд отклонил апелляцию на продление ареста фигурантам "Нового величия"

Городской суд Москвы оставил в силе продление ареста фигурантам дела "Нового величия" до 17 августа, известил адвокат Максим Пашков у себя в Telegram-канале.

Как и ранее, в изоляторе останутся Руслан Костыленков, Вячеслав Крюков, Дмитрий Полетаев и Петр Карамзин. В свою очередь, Мария Дубовик, Анна Павликова и Максим Рощин продолжат пребывать под домашним арестом.

Судья не стал прислушиваться к доводам адвоката Николая Фомина о том, что в РФ на данный момент невозможно скрыться из-за COVID-пандемии. Его также не убедили рекомендации ООН по снижению рисков заболевания среди сидельцев в качестве перевода "неопасных" преступников под домашний арест.

Как отметил Пашков, зачитывая постановление, судья оговорился и назвал обвиняемого Карамзина "осужденным". 

По делу "Нового величия" проходят десять жителей Москвы. Их обвиняют в участии в экстремистском сообществе.

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