Помещение совета МО "Светлановское" закрыли из-за "признаков коронавируса"

Помещение муниципального совета МО "Светлановское" закрыто для работы и посещения из-за подозрений на заражение кого-то из сотрудников коронавирусом, сообщил на своей странице "ВКонтакте" мундеп округа Юрий Мазурик. Он со ссылкой на главу местной администрации Сергея Кузьмина сообщает, что результаты тестов сотрудников на коронавирус станут известны 22 мая.

На сайте муниципалитета также сообщается, что администрация и совет с 21 мая перешли на удаленный режим работы. Причина - "наличие признаков коронавирусной инфекции". У кого выявлены данные признаки, не уточняется.

Мазурик считает, что удаленный режим введен из-за нежелания главы муниципалитета Янины Евстафьевой отчитываться перед коллегами о проделанной в 2019 году работе. Она должна сделать это до 25 мая, заявил мундеп.