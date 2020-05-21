Петербуржец требует в суде от Смольного бесплатно раздавать горожанам маски и перчатки

Смольнинский суд Петербурга зарегистрировал административный иск Сергея Алейникова к Смольному и губернатору Александру Беглова об оспаривании масочного режима, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Алейников оспаривает п. 20-2 постановления № 121, которое обязывает петербуржцев в транспорте и общественных местах использовать средства индивидуальной защиты. Истец настаивает, что было нарушено его право на обеспечение СИЗ при исполнении этого пункта. Он просит суд обязать Смольный организовать пункты бесплатной выдачи петербуржцам масок и перчаток и отменить обязательное ношение СИЗ. К производству этот иск пока не принят.

Обязательное ношение средств индивидуальной защиты в Петербурге было введено с 12 мая из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Штраф за нарушение составляет 4 тысячи рублей. Ранее Горсуд Петербурга принял к производству еще один подобный иск, поданный активистом Александром Матвеевым: он тоже оспаривает пункт об обязательном ношении масок.

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