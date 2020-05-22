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15:10

Комитет по энергетике предлагает дать бизнесу отсрочку по оплате за теплоснабжение

фото ЗакС политика Комитет по энергетике предлагает дать бизнесу отсрочку по оплате за теплоснабжение

Пострадавшим из-за эпидемии субъектам малого и среднего предпринимательства Петербурга могут предоставить отсрочку по платежам за теплоснабжение. Соответствующий проект постановления опубликовал комитет по энергетике и инженерному обеспечению 22 мая. 

Комитет предлагает рекомендовать теплоснабжающим организациям в период с 01.04.2020 по 30.06.2020  не начислять пени за несвоевременную и неполную оплату малому и среднему бизнесу, приостановить мероприятия по работе с их задолженностями и дать им отсрочку до 1 октября на оплату долгов за тот же период с 1 апреля по 30 июня. 

На такие меры поддержки городской администрации смогут претендовать те предприниматели, чья деятельность попадает в перечень наиболее пострадавших отраслей российской экономики. Туда, в частности, входят компании, работающие в сферах авиаперевозок, культуры и досуга, спорта, туризма, гостиничного бизнеса, розничной торговли непродовольственными товарами и другие. 

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, претендующие на отсрочку организации смогут обратиться в свою теплоснабжающую компанию и оформить допсоглашения и графики платежей. 

Предполагается, что эти условия поддержки могут включить в постановление правительства Петербурга №121, которое устанавливает правила и ограничения на период повышенной готовности из-за эпидемии коронавируса. 

В комитете по энергетике ЗАКС.Ру сообщили, что внесение изменений в постановление необходимо для реализации второго пакета мер поддержки бизнеса, сформированного правительством Петербурга.

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