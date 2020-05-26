Смольный выделил более 10 млрд рублей на обновление дорог

Администрация Петербурга начала объявлять конкурсы на содержание дорог во второй половине текущего года и начале 2021-го.

Днем ранее, 25 мая, Смольный разместил девять тендеров на сумму, превышающую 10 млрд рублей. За эти деньги будут обслуживаться магистрали Приморского, Выборгского, Центрального, Московского, Невского, Красногвардейского, Пушкинского, Калининского и Красносельского районов Северной столицы.

В конце 2019 года Смольный провел конкурсы на ремонты дорог во всех районах в первом полугодии 2020-го на сумму 6,2 млрд рублей.

Под содержанием дороги/трассы понимается мелкий "ямочный" ремонт, выполняемый круглый год.