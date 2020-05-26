"Обновленный" день парада Победы могут сделать выходным

Новый день проведения парада Победы - 24 июня - российские власти могут сделать выходным, поделились с "Интерфаксом" источники, осведомленные о ходе подготовки мероприятия.

Ранее сегодня Владимир Путин поручил начать подготовку к проведению военного шествия, объявив, что оно должно состояться в конце июня - в день первого парада в честь победы СССР в войне, который состоялся в 1945 году.

Не так давно источники РБК известили, что власти подумывают провести в один день с обозначенным событием и голосование по внесению корректив в Конституцию.