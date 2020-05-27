Псковский губернатор просит Путина прислать ему "подкрепление" из медиков

Глава Псковской области Михаил Ведерников обратился к президенту через электронную приемную с просьбой предоставить его региону дополнительные медицинские кадры и медицинское оборудование, о чем рассказал у себя в Instagram.

"В Псковской области снова зафиксирован антирекорд по числу новых случаев заболевания коронавирусом, +41 за сутки. Нагрузка на наших врачей с каждым днем возрастает, и учитывая характерный для региона дефицит медицинских кадров, это становится объективным и серьезным риском", - написал чиновник.

На днях Ведерников сокрушался из-за того, что жители пренебрегают самоизоляцией, позволяя себе массовые гуляния.

По последним данным, в Псковской области с начала пандемии выявили коронавирус у 670 человек. 10 случаев привело к летальному исходу.