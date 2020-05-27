Бывшего замглавы Калининского района Сапижака отпустили под подписку о невыезде

Управление Следственного комитета по Петербургу взяло под подписку о невыезде бывшего замглавы администрации Калининского района Романа Сапижака по делу о взятке, передает "Петербургский дневник".

Накануне у Сапижака прошли обыски. По версии следствия, он причастен к делу о получении взятки от компаний "Мега Строй Сервис" и "Строй-Престиж". По этому же делу была задержана начальник сектора контроля координации деятельности образовательных учреждений администрации Калининского района Татьяна Светушкова и арестована замглавы района Елена Кочкина.

По версии следствия, чиновницы и другие неустановленные сотрудники администрации получили взятку в 7,5 млн рублей. За эти деньги они помогли владельцу компаний заключить госконтракты с районными учреждениями.