СК предъявил обвинения трем фигурантам дела о фото нацистов на сайте "Бессмертного полка"

Следственный комитет предъявил обвинения еще трем подозреваемым в реабилитации нацизма из-за публикации фотографий лидеров нацистской Германии на сайте акции "Бессмертный полк – онлайн", сообщили в СК.

Обвинения предъявлены Вячеславу Круглову, Андрею Шабанову и Даниилу Симанову. В зависимости от роли каждого им предъявили обвинения по ч. 1 и ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). В СК снова подчеркнули, что считают публикацию фото как "одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала".

Круглов и Симанов признали вину, Шабанов – нет.

Ранее Следственный комитет возбудил несколько аналогичных дел за публикацию фотографий Адольфа Гитлера и Генриха Гиммлера, а также генерала Андрея Власова на сайте "Бессмертного полка".