В онлайн-шествии "Бессмертного полка" поучаствовали 25 млн человек

Завершилось 20-дневное шествие "Бессмертного полка", в текущем году из-за эпидемии коронавирусной инфекции перенесенное в формат онлайн, уведомляется на сайте акции. За всё это время в мероприятии, подсчитали организаторы, поучаствовали порядка 25 млн человек со всего мира.

"Главный смысл всего, что мы делаем - в человеческом единении. Чтобы не прерывалась живая связь времен, чтобы никогда не ушла память о павших бойцах, чтобы показать, что победить мы могли и сможем только вместе", - отчитался сопредседатель Центрального штаба движения "Бессмертный полк России", народный артист СССР Василий Лановой.

Отмечается, в акции принимало участие немало лиц моложе 21 года.

В течение трех недель трансляция номинального шествия велась не только на официальном сайте, но также на площадках соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Напомним, 26 мая Владимир Путин заявил, что марш "Бессмертного полка" пройдет и в офлайн - 26 июля, в день ВМФ.

Онлайн-мероприятие не обошлось без резонанса: постфактум Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел за публикацию фотографий Адольфа Гитлера и Генриха Гиммлера, а также генерала Андрея Власова на сайте мероприятия.