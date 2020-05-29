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18:29

Несколько СМИ удалили новости о пародии Галкина на Путина и Собянина

фото ЗакС политика Несколько СМИ удалили новости о пародии Галкина на Путина и Собянина

Ряд изданий удалили новости о пародии Максима Галкина на президента Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина о снятии ограничений из-за эпидемии коронавируса, обратили внимание The Bell и "Открытые медиа".

Галкин опубликовал пародию 28 мая в своем Instagram. В пятиминутном видео он изобразил диалог Путина и Собянина о прогулках для москвичей по графику. Так, Галкин пошутил, что москвичам следует двигаться "строго по уложенному орнаменту плитки, она в городе повсюду", а разработанные правила прогулок стоит назвать "графиком, чтобы подышать свободно через день", потому что "так звучит демократичнее".

Многие издания сделали новость об этом – теперь эти новости пропали с сайтов "Московского комсомольца", телеканала 360tv, входящих в Rambler Group Lenta.ru и Gazeta.Ru, агентство REGNUM и других. По словам источника The Bell в одном из изданий, новость снимали по звонку от чиновников, причем звонки поступали и из мэрии, и из администрации президента.

Главные редакторы изданий в разговоре с "Открытыми медиа" затруднились прокомментировать ситуацию. До главного редактора "Ленты" Владимира Тодорова журналисты не могли дозвониться, шеф-редактор издания Алексей Хвостов сослался на то, что он не на работе и не знает, что произошло. Заместитель главреда "Газеты.Ru" Олег Ефимов предположил, что дело может быть в "технических неполадках или что-то в этом роде", сам главред Сергей Рыбка сообщил, что вовсе не видел, чтобы эта новость была на сайте.

Главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев перенаправил вопрос к главному редактора сайта mk.ru Екатерине Деевой, но и она не смогла сказать, куда пропала заметка о Галкине, сообщив, что сейчас не занимается сайтом. Главный редактор сайта 360tv.ru Нина Погорелова не смогла оперативно ответить, сославшись на занятость.

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